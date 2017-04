Deze chatbot adviseert je over soa’s

Chatbot: “Waarom ben je op zoek naar soa-testadvies?”

Gebruiker: “Ik heb misschien een soa of hiv opgelopen.”

Chatbot: “Vervelend voor je als je ongerust bent. Om je het beste testadvies te geven krijg je eerst wat vragen over jezelf.”

Zo begint een gesprek op soatest.advies.chat, een interactieve online vragenlijst van de stichting Soa Aids Nederland. Vanaf vandaag kan daar iedereen terecht die vragen heeft over een jeukend geslachtsdeel, onveilige onenightstands of andere vragen gerelateerd aan soa’s.

De bot geeft na een anoniem online gesprek meer dan 1200 uiteenlopende adviezen. Die zijn ontwikkeld voor specifieke problemen waar verschillende doelgroepen tegenaan lopen: “Als man heb ik gisteren onveilige seks met een andere man gehad, waar kan ik me zo snel mogelijk laten testen?” of: “Ik heb pijn bij plassen maar ik durf niet naar de dokter. Hoe kan ik er achter komen of ik een soa heb?”

Drempel

Het chatprogramma moet gebruikers een drempel over helpen om naar de GGD of huisarts te gaan. Schaamte is zo’n drempel. Arts infectieziektebestrijding Hanna Bos ziet dat er nog steeds een stigma bij bepaalde groepen zit op een bezoek aan de soa-polikliniek:

“De chatbot moet het hele publiek bereiken, maar je mag best weten dat we ons ook specifiek richten op twee groepen: jonge mannen die seks hebben met mannen en mensen met een migratieachtergrond. Bij die eerste groep is er zelfs een sprake van een stijging van hiv-besmettingen de afgelopen jaren.”

In april concludeerden het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) dat Nederlanders met een niet-westerse achtergrond zich vaker laten testen op een soa. Dat komt volgens Bos doordat mensen met een migratieachtergrond vaker onbeschermde seks hebben bij seks met een losse partner. Er zijn dan ook meer projecten voor deze doelgroep om soa-testen te stimuleren, maar die zijn nog niet voldoende.

Immigranten hebben vaker onveilig seks Lees ook:

Kosten

Ook de kosten van een soa-test zijn een drempel voor veel hulpzoekenden. Sinds het ministerie van Volksgezondheid het budget voor soa-zorg heeft bevroren kunnen alleen risicogroepen terecht voor een gratis anonieme test, zoals homomannen, prostituees, jongeren tot 25 jaar en mensen met een migratieachtergrond. Voor alle andere patiënten gaan de kosten van het eigen risico af. De bedragen variëren tussen de veertig en enkele honderden euro’s.

Volgens persvoorlichter Karolien Maris zijn de gevolgen van de bezuinigen nu duidelijk zichtbaar:

“Veel mensen kiezen nu voor een zelftest, maar die zijn vaak niet betrouwbaar. Wij deden hier vorig jaar onderzoek naar, daaruit bleek dat slechts vijf van de twintig aanbieders van zelftesten betrouwbaar waren. Testen die je bij de supermarkt kan halen zijn dus meestal weggegooid geld.”

Daarom is het volgens arts infectieziektebestrijding Hanna Bos het doel van de chatbot om duidelijk te maken aan hulpzoekenden dat het belangrijk is om naar de GGD of huisarts te gaan met klachten. Voor hulpzoekenden die de kosten van een soa-test bij de huisarts niet kunnen betalen, adviseert de chatbot een soa-zelftest die het meest betrouwbaar is.