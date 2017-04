Bouwbedrijf VolkerWessels bevestigt beursgang

Bouwonderneming VolkerWessels gaat de gang naar de beurs maken. Dat heeft het bedrijf dinsdag bevestigd. De notering aan de Amsterdamse Euronext-index vindt ergens in de komende weken plaats. Wanneer precies “hangt nog af van marktomstandigheden”.

De familie Wessels, die via het investeringsvehikel Reggeborgh volledig eigenaar is van VolkerWessels, zal aanvankelijk een klein deel van zijn aandelen aanbieden op de beurs. Hoe groot dat deel is - en hoeveel waarde de beursgang zal vertegenwoordigen - is nog niet bekend. Het is de bedoeling dat Reggeborghs aandeel in het bedrijf later wordt afgebouwd tot een minderheidsbelang.

Kapitaalspreiding

VolkerWessels is het op-één-na-grootste bouwbedrijf van Nederland. Er werken zo’n 16.000 mensen. Vorig jaar haalde het een omzet van 5,5 miljard euro en een winst van 141 miljoen. Anders dan andere bouwers, is VolkerWessels de afgelopen jaren niet in de financiële problemen terecht gekomen.

In januari werd al duidelijk dat VolkerWessels nadacht over een beursgang. De familie Wessels wil “haar kapitaal meer spreiden”. Directeur Dik Wessels, de zoon van oprichter Arend, staat met een geschat vermogen van 3,3 miljard euro op de tweede plek in de Quote 500. Na de beursgang neemt Wessels plaats in de raad van toezicht.

VolkerWessels is niet helemaal nieuw op de beurs. Tussen 1990 en 2003 had het bedrijf al een notering aan het Damrak. Daarna kocht de familie Wessels de aandelen terug. In 2013 kwam het VolkerWessels helemaal in handen van de familie, toen Reggeborgh het private equity-bedrijf CVC uitkocht.