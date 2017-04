Ronaldo schiet Real Madrid weer voorbij Bayern München

Wereldvoetballer Christiano Ronaldo heeft net als in de heenwedstrijd zijn ploeg Real Madrid de overwinning bezorgd tegen Bayern München. Na zijn twee doelpunten in München, scoorde hij in het Bernabeu-stadion maar liefst drie keer wat leidde tot de eindstand van 4-2. Twee daarvan in de verlenging die de Duitse club had afgedwongen na 90 minuten voetbal. Beide doelpunten leek Ronaldo te scoren in buitenspelpositie.

Bayern München begon voortvarend aan de wedstrijd. Na de verliespartij in eigen huis (1-2) moest er gewonnen worden. In het eerste kwartier domineerden de Duitsers. Het leidde tot een grote kans van Thiago, in de rebound schoot Robben in het zijnet.

Begin tweede helft werd Robben neergehaald in de zestien, spits Lewandowski benutte de buitenkans. Via Ronaldo kwam Real in de 76e minuut weer op gelijke hoogte. Lang kon de Spaanse topclub hier niet van genieten, een minuut later komt Bayern op voorsprong door een eigen goal van verdediger Ramos.

Avontuur Leicester voorbij na gelijkspel tegen Atlético

Debutant Leicester City is uitgeschakeld in de kwartfinale van de Champions League na een 1-1 gelijkspel tegen Atlético Madrid. In het King Power Stadium kon de ploeg van trainer Craig Shakespeare niet voor een verrassing zorgen. De eerste wedstrijd eindigde in 1-0 voor de Spaanse club.

In de 26e minuut opende Saul Niguez met een kopbal de score voor Atlético. Leicester-spits Jamie Vardy gaf het thuispubliek in de 61e minuut nog hoop op een goede uitslag. De Engelsen kregen in het laatste half uur ook een aantal kansen, maar kon deze niet verzilveren. Atlético Madrid verloor vorig jaar de finale van stadgenoot Real Madrid.

De wedstrijd tussen Real Madrid en Bayern München is nog bezig. Na 90 minuten stond 1-2 op het scorebord. Dezelfde stand na de eerste wedstrijd.