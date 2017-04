Amerikaanse ‘Facebook-moordenaar’ overleden

De man die een moord pleegde en beelden hiervan op Facebook plaatste is dinsdag overleden. Dat heeft de politie van Pennsylvania bekendgemaakt. De man, de 37-jarige Steve Stephens, heeft in Pennsylvania zelfmoord gepleegd.

Op zondag schoot Stephens na een ruzie met een vrouw een 74-jarige man dood in Cleveland, Ohio. De beelden van zijn moordactie hebben circa twee uur online gestaan. Sindsdien maakten agenten een klopjacht op de man.

De autoriteiten hadden een som van 50.000 dollar (omgerekend 46.700 euro) uitgeloofd voor tips die zouden leiden tot de aanhouding van de moordenaar. Dinsdagochtend zag de politie de man in Erie County, in het noordwesten van Pennsylvania. Na een korte achtervolging sloeg Stephens de hand aan zichzelf.

Stephens beweerde in een andere video dat hij meer dan twaalf andere mensen heeft vermoord. Bij de autoriteiten zijn echter geen andere slachtoffers bekend.

Reactie en problemen Facebook

Facebook nam op de dag van de moord in een verklaring afstand van de “gruwelijke misdaad”. Het bedrijf liet weten dat de dader die dag kort live te zien was op de site, maar niet tijdens de moord. De politie ging er in een eerder stadium nog vanuit dat dit wel het geval was.

Na het ontvangen van berichten heeft Facebook het account van Stephens snel geblokkeerd. Naar aanleiding van het incident gaat het bedrijf kijken naar hoe soortgelijke situaties kunnen worden voorkomen.

De website heeft de laatste tijd vaker te maken gehad met video’s waarin misdrijven te zien zijn. In januari was een verkrachting van een Zweedse vrouw nog via een livestream te volgen in een Facebookgroep. In maart werd een groepsverkrachting van een 15-jarig meisje in de Verenigde Staten ook live uitgezonden op Facebook.

Praten over zelfdoding kan bij de hulp- en preventielijn 0900 0113 (www.113.nl): ‘Zelfmoord? Praat erover’.