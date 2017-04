Kamp verlaagt gaswinning Groningen met 10 procent

De gaswinning in Groningen wordt met 10 procent verlaagd, om zo aardbevingen tegen te gaan. Dat heeft demissionair minister van Economische Zaken Henk Kamp (VVD) dinsdag in een Kamerbrief laten weten. Het besluit volgt op een advies van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) aan het ministerie van Economische Zaken op dezelfde dag.

In 2016 zei Kamp dat de aardgaswinning moet worden beperkt tot maximaal 24 miljard kubieke meter per jaar. Het SodM pleitte er dinsdag voor om die grens verder te verlagen, in eerste instantie met 10 procent - tot 21,6 miljard kuub per jaar. Daarna moet worden bekeken of dit het aantal aardbevingen voldoende terugbrengt.

Zo kan op termijn worden vastgesteld bij welke hoeveelheid aardgas de veiligheid in de provincie Groningen gegarandeerd is. De toezichthouder verwacht overigens niet dat snel bepaald kan worden welk niveau ideaal is.

IJkmoment

Jaarlijks is er op 1 oktober een zogeheten ‘ijkmoment’ om de maximale hoeveelheid aardgas te bepalen. Gezien het advies van het SodM heeft Kamp besloten dat weegmoment niet af te wachten en direct de kraan verder dicht te draaien.

Het SodM adviseert verder om de aardgaswinning zo gelijk mogelijk te verspreiden. Voorkomen moet worden dat in bepaalde seizoenen ineens flink meer of minder gas wordt gewonnen. Dat geldt met name voor het Loppersumgebied, waar volgens het SodM “de breuken in de ondergrond kritisch gespannen lijken te zijn”. Sinds oktober vorig jaar is het aantal aardbevingen in die regio toegenomen. Elders in Groningen is het aantal bevingen sinds 2013 meer dan gehalveerd.

Het SodM heeft Economische Zaken de afgelopen jaren vaker geadviseerd over de gaswinning in Groningen. Er is een alarmeringsprotocol opgesteld om het aantal aardbevingen ten gevolge van de gaswinning in de gaten te houden en terug te dringen.