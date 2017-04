Opnieuw: klaarover

Gepensioneerd lerares Nederlands Margriet van der Stok (69, rechts) liep november 1955 samen met haar zus Willy (72, oud-directie-secretaresse) op de Lyceum-brug in Amsterdam.

„Een straatfotograaf vroeg ons te poseren. We liepen onze vaste route van de Elout van Soeterwoudeschool in de Speerstraat naar ons huis op de Johannes Verhulststraat. Thuis waren wij de kleintjes. Onze oudere broer en zus hadden eigen kamers, wij deelden er een. Om in slaap te komen aaiden we elkaar: honderd keer op één arm. Als ik aan de beurt was, sliep Willy al. Dat vond ik niet erg.

„School was fijn. Vijftig kinderen in één klas maakte mij niks uit. En een zus als klaarover was fantastisch. Ze had een eigen jas en een riem met spiegeleihouder waardoor deze als een zwaard tussen haar benen bungelde. Ook mocht ze een kwartier eerder uit de klas. Dát wilde ik ook.

„Maar je moest ouder zijn en je verkeersdiploma hebben. Op de kruising Marathonweg-Olympiaweg hielp Willy kinderen oversteken. Met het spiegelei hield ze eventueel verkeer staande; destijds was dat weinig. En dan riep ze goed hard: ‘Klaaaarrr. Over!’

„Daarna liep Willy mee naar de overkant. Tegenwoordig blijven klaarovers op de stoep staan en zijn er overal zebrapaden.

„Wij hadden alleen enkele witte stoeptegels als verzamelplek. Later werd ik ook klaarover. Willy zat al op de hbs. We gingen vanaf toen meer onze eigen weg. Maar elke keer als ik de foto bekijk zie ik een beschermengel. Willy, die mij in haar witte jas door het leven leidt, mij telkens voor erger behoedt. Dat doet ze namelijk. Op momenten dat ik het nodig had, was zij er. Dat dit altijd zo zal zijn, ontroert mij zeer.”