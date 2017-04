Zestien woningen ontruimd vanwege plofkraken

In Doetinchem en Zevenhoven zijn maandagochtend woningen ontruimd omdat er vanwege plofkraken op pinautomaten in de omgeving mogelijk gevaar was voor de bewoners. Dat meldt de politie op haar website. In totaal ging het om zestien woningen.

Tien daarvan staan in het Zuid-Hollandse Zevenhoven. Daar werden de daders bij de voorbereiding van de kraak gestoord door een beveiliger. Ze gingen er op een scooter vandoor, voordat ze de geldautomaat konden opblazen. De Explosieven Opruimingsdienst (EOD) rukte uit. Met een bomrobot maakte de EOD het explosief dat de daders hadden aangebracht onschadelijk. De bewoners van de tien huizen werden intussen ondergebracht in een zalencentrum. Inmiddels zijn zij weer terug in hun woningen.

Onbekende buit

In Doetinchem slaagden de krakers er wel in de pinautomaat open te breken. Toen de politie ter plaatse kwam, waren de daders al verdwenen. Het is niet zeker of ze geld uit de automaat hebben kunnen halen. Ook hier kwam de EOD in actie. Een kleine hoeveelheid explosief materiaal die was achtergebleven, werd op een veilige locatie tot ontploffing gebracht. Uit voorzorg werden zes woningen ontruimd.

De daders van beide plofkraken zijn nog spoorloos. De politie doet onderzoek en zoekt naar getuigen die verdachte personen hebben gezien in de buurt van de pinautomaten.

Audi-bende

Sinds 2015 vinden er in Nederland weer meer plofkraken plaats. Daarvoor namen criminelen juist aanzienlijk minder vaak geldautomaten op de korrel, doordat de politie en de banken extra werk maakten van dit type delict. De banken denken dat de stijging in populariteit van plofkraken ermee te maken heeft is dat veel verdachten die voor 2015 werden opgepakt, inmiddels weer vrij zijn. Zij zouden hun oude praktijken weer hebben opgepakt.

In reactie op het strengere optreden door de Nederlandse autoriteiten nam een ander deel van de plofkraakcriminelen de wijk naar Duitsland. Daar bliezen leden van de zogeheten Audi-bende - bestaande uit ongeveer 250 Marokkaanse Nederlanders - de afgelopen jaren tientallen geldautomaten op. In augustus veroordeelde de rechtbank in Aken een lid van de bende tot vier jaar en drie maanden.