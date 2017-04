VN: Bijna half miljoen burgers hebben Mosul ontvlucht

Bijna een half miljoen mensen hebben inmiddels de Iraakse stad Mosul verlaten sinds Iraakse strijdkrachten in oktober vorig jaar een offensief begonnen om de stad op Islamitische Staat (IS) te heroveren. Dat melden de Verenigde Naties maandag. De VN verwachten dat nog honderdduizenden mensen de stad de komende weken zullen ontvluchten.

Lise Grande, humanitair coördinator voor de VN in Irak, zegt in het persbericht dat de VN tegen hun operationele grenzen aanloopt. “De enorme omvang van het aantal burgers dat Mosul nog steeds ontvlucht is onthutsend.” Grande benadrukt dat de VN alles in het werk stellen om de burgers te helpen maar dat het een lange strijd is.

“De slag rond West-Mosul verschilt sterk van die van Oost-Mosul. Het is een stuk lastiger. Er zijn meer gewonden, huizen worden verwoest, voedselvoorraden slinken snel en families lopen ernstig risico omdat er niet genoeg drinkwater is.”

Inwoners Mosul

Volgens schattingen van de VN zijn er nog zo’n half miljoen burgers in West-Mosul, onder wie 400.000 mensen in de dichtbevolkte oude stad. Inmiddels is het slotoffensief rond West-Mosul in volle gang en lopen de burgers volgens Grande in de stad groot risico.

Offensief

In oktober begon een internationale coalitie, onder leiding van de Verenigde Staten, samen met het Iraakse leger met het heroveren van Mosul. Sindsdien nam het Iraakse leger het oosten van de stad, het vliegveld en de zogeheten ‘vrijheidsbrug’ in. In februari begon het leger met het offensief op West-Mosul. IS heeft Mosul sinds 2014 in handen. De stad is het laatste IS-bolwerk in Irak.

Maandag liet het Iraakse leger volgens persbureau Reuters weten terrein te winnen in het oude gedeelte van de stad. Volgens het persbureau zou er hevig gevochten worden.

Burgerdoden

Nu de herovering van de stad op IS vordert, wordt het voor de Amerikanen steeds moeilijker om burgers te sparen. Dat zei de Amerikaanse generaal Votel tijdens een hoorzitting van het Congres eind maart. Vlak hiervoor erkende de Verenigde Staten een luchtaanval te hebben uitgevoerd waarbij tientallen burgers zijn omgekomen.

De Verenigde Naties lieten destijds al weten ‘diep bezorgd’ te zijn over het grote aantal burgerslachtoffers in de strijd rond West-Mosul. Er zouden inmiddels al honderden onschuldige burgers zijn omgekomen.