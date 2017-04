Vliegtuigje stort neer in voorstad Lissabon: vijf doden

Vijf mensen zijn maandag in Tires, een buitenwijk van de Portugese hoofdstad Lissabon, omgekomen toen het vliegtuigje waarin zij zaten neerstortte. Dat meldt de Portugese krant Correio da Manhã.

Het in Zwitserland geregistreerde toestel steeg op vanaf een klein vliegveld even buiten Tires. Ongeveer tweeduizend meter verderop stortte het neer, vlak naast Lidl-supermarkt en niet ver van een basisschool. Naast de vier inzittenden van het vliegtuigje kwam ook een persoon op de grond om het leven. Persbureau AP meldt dat het gaat om een vrachtwagenchauffeur die aan het uitladen was bij de Lidl toen zijn vrachtauto door het vliegtuigje werd geraakt.



Luchtfoto van de plek van het ongeluk. Linksboven het vliegveld, en rechtsonder de Lidl-vestiging waar het vliegtuig neerstortte. De tekst gaat verder onder het kaartje.

Op videobeelden is te zien dat het vliegtuigje niet alleen de vrachtwagen is geraakt, maar ook een opslagloods. Grote rookpluimen zijn van ver te zien. De hulpdiensten zijn in groten getale uitgerukt. Ook de Portugese president Marcelo Rebelo de Sousa is volgens Correio da Manhã ter plaatse.