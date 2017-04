Vlaamse minister kondigt maatregelen aan voor slachthuizen

De Vlaamse minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA) heeft maatregelen aangekondigd waarmee het dierenwelzijn in Vlaamse slachthuizen moet worden verbeterd. Dat melden Belgische media maandag.

Meer ruimte voor cameratoezicht en de toezichthouder in de slachthuizen moeten ervoor dat het dierenwelzijn beter wordt gewaarborgd. Om zijn positie te versterken zal de toezichthouder toetreden tot het bestuur van het slachthuis. Er wordt daarnaast bekeken of de toezichthouder maatregelen kan meteen nemen als het dierenwelzijn niet in orde is. Bovendien moeten alle Vlaamse slachthuizen voor het einde van het jaar zijn gecontroleerd door een onafhankelijke partij.

Tielt

De minister reageert met het pakket maatregelen op de beelden die naar buiten kwamen van de schokkende situatie in het slachthuis in Tielt. Op de beelden is te zien hoe medewerkers varkens schoppen en slaan en oormerken wegsnijden bij levende dieren. De beelden kwamen door een undercoveractie van dierenrechtenorganisatie Animal Rights aan het licht. Het slachthuis werd hierop op 23 maart gesloten. Animal Rights haalde binnen vijf dagen meer dan 130.000 handtekeningen op om een slachthuis definitief te laten sluiten. Ook werden er protestacties uitgevoerd bij het slachthuis in Tielt.

Het slachthuis spande vervolgens een spoedprocedure aan bij de Raad van State, maar die oordeelde dat het slachthuis eerst met een goed plan moest komen om de situatie te verbeteren. Op 6 april ging het slachthuis onder strenge voorwaarden weer open, nadat het bestuur van het slachthuis een actieplan had voorgelegd.

De maatregelen die nu zijn getroffen zijn opgesteld in samenspraak met slachthuisfederatie FEBEV. Tegenover het Belgische persbureau Belga zegt minister Weyts blij te zijn dat het pakket maatregelen breed gedragen wordt: