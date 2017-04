Politie VS zoekt man die moord pleegde en op Facebook zette

De Amerikaanse politie heeft een klopjacht geopend op de man die in Cleveland, Ohio een moord pleegde, deze op video opnam en vervolgens op Facebook plaatste. Volgens de Amerikaanse autoriteiten gaat het om Steve Stephens, meldt AP.

Stephens maakte zondag ruzie met een vrouw en schoot daarna een 74-jarige voorbijganger dood. In het filmpje is te zien hoe Stephens uit zijn auto stapt en ogenschijnlijk willekeurig op het slachtoffer afgaat. Als Stephens vervolgens de naam van een vrouw noemt, lijkt het slachtoffer de naam niet de herkennen. Hierop zegt de schutter:

“Zij is de reden dat dit je gaat overkomen.”

In een andere filmpje, zo schrijft AP, zou Stephens zeggen dat hij meer dan twaalf anderen heeft vermoord. Bij de autoriteiten zijn echter geen andere slachtoffers bekend.

De politie heeft de Stephens opgeroepen zichzelf aan te geven en niemand anders iets aan te doen. Hij is echter nog altijd voortvluchtig.

Verklaring Facebook

Facebook nam zondag in een verklaring afstand van de “gruwelijk misdaad”. Het bedrijf liet weten dat de dader die dag kort live te zien was op de site, maar niet tijdens de moord. De politie ging er in een eerder stadium nog vanuit dat dit wel het geval was.

De website heeft de laatste tijd vaker te maken gehad met video’s waarin misdrijven te zien zijn. In januari was een verkrachting van een Zweedse vrouw nog via een livestream te volgen in een Facebookgroep.