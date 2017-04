Netflix boekt recordwinst in eerste kwartaal

Videodienst Netflix boekte in het eerste kwartaal van dit jaar een recordnettowinst van 178 miljoen dollar (167 miljoen euro), tegenover 27 miljoen dollar in het eerste kwartaal van 2016. Ook groeide het aantal abonnees met 5 miljoen. Daarmee heeft Netflix meer dan 98 miljoen abonnees in 190 landen. Dat maakte het bedrijf maandag bekend bij de presentatie van de kwartaalcijfers.

De kwartaalomzet groeide fors van 1,8 miljard dollar naar 2,5 miljard dollar (1,4 miljard euro), ten opzichte van vorig jaar. Ook verdrievoudigde de brutowinst naar 317 miljoen dollar (298 miljoen euro) in vergelijking met het eerste kwartaal een jaar eerder.

Abonnees

Het bedrijf verwacht in het tweede kwartaal meer dan 100 miljoen abonnees te bereiken. Vooral in Latijns-Amerika, Europa en Noord-Amerika groeit het bedrijf snel. In Azië, het Midden-Oosten en Afrika zegt Netflix “nog vooruitgang te moeten boeken”. De grootste toename van abonees had het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Ongeveer 48 procent van de abonnees woont buiten de VS. Dit percentage lag vorig jaar rond deze tijd nog op 42,5 procent.

Aanbod

Hoewel Netflix mondiaal films en series aanbiedt, verschilt het aanbod sterk per land. Zo bieden binnen Europa veertig landen meer series aan dan in Nederland. Dat onderzocht NRC eind januari. Dat heeft volgens het bedrijf te maken met de aankooprechten die productiemaatschappijen van films en series bezitten. Deze verschillen per regio. Daarom kan Netflix eigen producties makkelijker mondiaal aanbieden.