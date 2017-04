Merkel roept Erdogan op tot respectvolle dialoog met álle Turken

De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft de Turkse president Erdogan in een reactie op de uitslag van het Turkse referendum opgeroepen “een respectvolle dialoog aan te gaan met alle politieke en maatschappelijke krachten in het land”. Dat heeft Merkel laten weten in een gezamenlijke verklaring met de Duitse minister van Buitenlandse Zaken Sigmar Gabriel, meldt Reuters.

Merkel en Gabriel wijzen erop dat de krappe uitslag van het referendum duidt op diepe verdeeldheid onder de Turkse bevolking. Hoewel de Duitse overheid het besluit van het Turkse volk respecteert, stellen de politieke leiders dat Erdogan een “grote verantwoordelijkheid” draagt. Ongeveer 51 procent van de Turkse kiezers stemde zondag in een referendum in met een grondwetswijziging die president Erdogan veel meer macht geeft.

Kritiek oppositie

Volgens de Republikeinse Volkspartij (CHP), de belangrijkste oppositiepartij van Turkije, moet de uitslag van het referendum opnieuw tegen het licht worden gehouden. Uit veel regio’s in het land zouden klachten zijn binnengekomen over het ontbreken van een mogelijkheid om in afzondering een stem uit te brengen. Daarnaast zouden stemmen in het geheim zijn geteld en ook niet-gewaarmerkte stembiljetten zouden zijn meegenomen, zo zegt CHP-vicevoorzitter Bulent Tezcan:

“Op dit moment is het onmogelijk om te bepalen hoeveel van zulke stemmen er zijn en hoeveel stemmen er later zijn gewaarmerkt.”

Alleen het nietig verklaren van de uitslag zou volgens Tezcan de spanningen kunnen verminderen. Hij zei het referendum desnoods aan te vechten bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens.

Verkiezingswaarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) lieten eerder weten zich ernstig zorgen te maken over de stemprocedure. Zondag vielen drie doden bij een vuurgevecht in de buurt van een stemlokaal in de grotendeels Koerdische stad Diyarbakır.

Noodtoestand verlengd

Onderwijl liet de Turkse vicepremier Nurettin Canikli maandag weten dat de noodtoestand in het land opnieuw zal worden verlengd als het kabinet met het voornemen van de Nationale Veiligheidsraad instemt. De noodtoestand werd uitgeroepen in het land na de mislukte staatsgreep vorig jaar juli. De noodtoestand werd al twee keer eerder verlengd.