In Paasweekend 8.300 migranten van zee gehaald

Het was een druk Paasweekend voor de kustwachten rond de Middellandse Zee. In totaal hebben reddingsdiensten 8.300 migranten gered in het Kanaal van Sicilië. Tot afgelopen week hadden nog 33.000 migranten de oversteek gemaakt naar Europa in 2017.

Een woordvoerder van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR meldde maandag op Twitter dat van vrijdag tot en met zondag 8.300 migranten van niet-zeewaardige boten zijn gehaald in 55 reddingsacties:

Zeker zeven migranten zouden dit weekend op zee zijn omgekomen. Het grote aantal migranten dat dit weekend de oversteek waagde is waarschijnlijk een gevolg van mooi weer en een kalme zee.

Doden

Op vrijdag waren volgens de Italiaanse kustwacht al 2.074 migranten van zestien rubberen en drie houten boten gehaald. Artsen zonder Grenzen maakte toen melding van zeker één dode, die was gevonden in een van de bootjes die een AzG-schip te hulp was geschoten.

Een fotograaf van Reuters, Darrin Zammit Lupi, was dit weekend aan boord van het reddingsschip Phoenix van de organisatie MOAS. Hij zegt al negentien jaar migratie in beeld te brengen, maar “nog nooit iets gezien dat in de buurt kwam van dit Paasweekend”:

“Op Goede Vrijdag zag ik door mijn cameralens twee mensen onder water gaan. Een van hen reikte met zijn arm naar me uit, op vier meter afstand. Reddingswerkers sprongen in het water en konden hen allebei redden. Ik hielp legde mijn camera neer en hielp ze aan boord.”

33.000 in 2017

Volgens de laatste cijfers van Internationale Organisatie voor Migratie zijn tot 12 april 33.715 mensen naar Europa gekomen, van wie het overgrote deel over zee. 26.989 migranten kwamen aan in Italië, 4.930 in Griekenland.

Dit jaar zijn 800 mensen omgekomen op zee, 2,4 procent van het totale aantal in Europa aangekomen migranten. In 2016 kwamen 387.739 migranten over land of over zee naar Europa. 5.098 (1,3 procent) van hen overleden tijdens hun tocht over de Middellandse Zee.