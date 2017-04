Honderden Palestijnse gevangenen beginnen hongerstaking

Zeker zevenhonderd Palestijnse gevangenen die vastzitten in Israëlische gevangenissen zijn maandag in hongerstaking gegaan. Dat meldt persbureau AFP. De hongerstakers willen protesteren tegen de omstandigheden van hun detentie.

Hoeveel gevangenen precies weigeren te eten, is niet bekend. Een woordvoerder van het Israëlische gevangeniswezen heeft het over zevenhonderd actievoerders. De Palestijnse Autoriteit spreekt intussen van dertienhonderd hongerstakende gevangenen, een NGO die opkomt voor Palestijnse gevangenen over vijftienhonderd.

Administratieve detentie

Op de Facebookpagina van de NGO, de Palestijnse Gevangenenclub, staat een lijst met eisen die de hongerstakers ingewilligd willen zien. De gevangenen vragen onder meer om meer mogelijkheden tot contact met familie, betere medische zorg en afschaffing van eenzame opsluiting.

Ook willen de hongerstakers dat Israël stopt met de praktijk van de zogeheten administratieve detentie. Onder dat systeem kunnen gevangenen zonder aanklacht of proces voor onbepaalde tijd worden vastgezet. Ongeveer vijfhonderd Palestijnen zitten momenteel op die manier in de cel.

De oproep tot de hongerstaking kwam van Marwan Barghouti, de leider van de Tweede Intifada, die levenslang vastzit omdat hij volgens Israël achter aanvallen op Israëlische burgers en soldaten zit. Hij legde zondag de beweegredenen achter de actie uit in een opiniestuk in de New York Times, dat hij schreef in zijn Noord-Israëlische gevangeniscel. Barghouti zegt dat Palestijnse gevangenen “martelingen moeten ondergaan, en inhumaan en vernederend worden behandeld”.