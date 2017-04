Google schikt in Rusland over machtsmisbruik

Google heeft met de Russische mededingsautoriteit een schikking getroffen over het voortrekken van zijn apps in zijn besturingssysteem Android. De technologiereus van moederbedrijf Alphabet moet 439 miljoen roebel (7,3 miljoen euro) betalen. Dat meldt mededingingswaakhond FAS op zijn website.

De Russische rechter oordeelde dat Google zijn macht misbruikt. Google verplichtte fabrikanten van telefoons en tablets die op Android draaien Google-apps te installeren om toegang te krijgen tot de appwinkel Google Play. De toegang tot 2,8 miljoen apps in Google Play is zo goed als onmisbaar om kopers te trekken.

Google-concurrent Yandex

FAS oordeelde in september 2015 al dat Google de wet overtrad na een klacht van het Russische internetbedrijf Yandex, dat ook een gelijknamige populaire zoekmachine heeft. De Russische rechtbank heeft nu deze beslissing van FAS in stand gehouden. Na de schikking schoot het Yandex-aandeel 6 procent omhoog op de beurs in Moskou.

Google mag in Rusland nu niet meer exclusiviteit eisen voor zijn apps. Het mag ook niet meer de installatie van Android-apps van andere partijen beperken. Het mag bijvoorbeeld niet meer verplichten dat Google Search de enige zoekmachine is die vooraf op Android-apparaten geïnstalleerd kan worden. Nu is nog standaard de Google-zoekbalk op het beginscherm van een Android-apparaat te zien. Die widget zal, in ieder geval in Rusland, veranderen in een soort keuzemenu met andere zoekmachines. Tenminste, als die zich daarvoor aanmelden.

Precedent

De schikking kan een precedent scheppen. In andere landen ligt Google ook onder vuur wegens vermeend machtsmisbruik. De Europese Unie onderzoekt nog of Google zijn dominante positie misbruikt bij het installeren van apps in Android.

Het schikkingsbedrag van 7,3 miljoen euro bedraagt 9 procent van de omzet van Google in Rusland in 2014, plus inflatie, volgens het Russische persbureau TASS.

In 2015 telde Android, dat Google in 2005 kocht, wereldwijd 1,5 miljard gebruikers. Van de 1,5 miljard smartphones die jaarlijks verkocht worden, draait 80 procent op het besturingssysteem.