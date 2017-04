Dodental na instorten afvalberg Sri Lanka loopt op

Het dodental na het instorten van een afvalberg in Sri Lanka vrijdagnacht is inmiddels opgelopen tot zeker dertig. Dat meldt persbureau AP maandagavond. In eerste instantie gingen de autoriteiten uit van zestien doden. Reddingswerkers houden er rekening mee dat er nog tientallen lichamen onder het puin liggen.

In Meethotamulla, een voorstad van de hoofdstad Colombo, stortte een negentig meter hoge vuilnisberg in tijdens de viering van het traditionele nieuwjaar. Aan de rand van de afvalberg woonden honderden mensen. Er zouden zeker 150 woningen door het afval zijn bedolven.

De minister president van Sri Lanka beloofde dit weekend om de vuilnisbelt te sluiten. Een groot deel van het afval uit Colombo werd op deze vuilnisbelt gestort. Buurtbewoners organiseerden de afgelopen tijd al regelmatig protesten omdat de afvalberg steeds groter werd en een bedreiging vormde voor de huizen aan de rand van de berg en de gezondheid van de bewoners.