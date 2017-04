Doden Dishoek waren echtpaar met relatieproblemen

De dode man en vrouw die vorige week donderdag bij het Zeeuwse plaatsje Dishoek door een wandelaar werden gevonden, waren een echtpaar. Dat heeft de politie definitief vastgesteld, maakte ze maandag op haar website bekend.

Het staat daarnaast vast dat het echtpaar door schoten om het leven is gekomen. Op de plaats waar hun lijken werden aangetroffen, lag ook een pistool. In de woning van het echtpaar vond de politie donderdag bovendien een neppistool dat “nauwelijks van echt te onderscheiden was”. De politie zoekt nog uit wat er precies is gebeurd.

Huiselijk geweld

Eind vorige week had de politie al naar buiten gebracht dat de doden waarschijnlijk een 43-jarige man en zijn 39-jarige vrouw waren. Uit gesprekken tussen de politie en hulpverleningsinstanties bleek dat de vrouw het afgelopen jaar meerdere keren aangifte deed van huiselijk geweld.

In april werd de man veroordeeld voor een mishandeling van zijn vrouw eind vorig jaar. Hij moest meewerken aan psychische zorg en kreeg - voor de derde keer - een huisverbod opgelegd. Hulpverleners wilden op verschillende momenten ingrijpen, maar de vrouw legde hun adviezen telkens naast zich neer omdat ze toch verder wilde met haar man.

Kinderen

Het echtpaar had vijf kinderen, van wie drie meerderjarig zijn. De andere twee zijn dertien en bijna drie jaar oud. Alle kinderen zijn donderdag in het huis van het gezin opgevangen door de politie en jeugdhulpverleners. Ze worden ondersteund door familierechercheurs. Onder meer de Kinderbescherming zorgt dat ze worden opgevangen.

Donderdag trof een wandelaar de lichamen van de man en de vrouw rond half tien ‘s morgens aan in een bosperceel even buiten Dishoek. Daar stond ook een Mercedes geparkeerd. De politie wilde toen nog niet zeggen of de lijken in of buiten de auto lagen.