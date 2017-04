Carolee Schneemann ontvangt Gouden Leeuw voor haar oeuvre

De Amerikaanse kunstenaar Carolee Schneemann zal op de komende Biënnale van Venetië een Gouden Leeuw krijgen voor haar gehele oeuvre. Ze werd voor de eervolle prijs, die iedere twee jaar wordt uitgereikt, genomineerd door Christine Macel, de hoofdcurator van de komende biënnale.

Schneeman (1939) is een pionier op het gebied van de performancekunst. Vanaf de jaren zestig zette zij vaak haar eigen lichaam in om haar feministische ideeën uit te dragen. Haar bekendste werken zijn Meat Joy (1964), waarin ze naakte lichamen van vrijwilligers liet krioelen in orgies vol rauw vlees, en Interior Scroll (1975), waarin ze langzaam een papieren rol uit haar vagina trok en vervolgens de tekst voordroeg. Ook maakte Schneemann confronterende films als Fuses (1967), waarin haar eigen liefdesspel wordt getoond onder toeziend oog van haar kat.

Beeld van de performance Interior Scroll’ door Carolee Schneemann.

Met haar vaak shockerende body art is Schneemann van grote invloed geweest op latere performancekunstenaars als Marina Abramovic en Karen Finley.

„In tegenstelling tot de traditionele representatie van vrouwen als naakt object, heeft zij het naakte lichaam gebruikt als een oerkracht die energieën kan verenigen”, aldus Macel. „Haar stijl is direct, seksueel, bevrijdend, en autobiografisch.”

Schneemann zal de Gouden Leeuw op 13 mei ontvangen tijdens de opening van de Biënnale van Venetië. In 2015 ging de prijs naar de Ghanese kunstenaar El Anatsui.