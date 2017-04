20 arrestaties na rellen tussen voor- en tegenstanders Trump

In een park in de Amerikaanse stad Berkeley in Californië zijn zeker twintig mensen gearresteerd nadat zaterdag voor- en tegenstanders van president Trump slaags raakten. De beide kampen waren naar het Martin Luther King Jr. Civic Center Park gekomen om te demonstreren.

Volgens de politie is het mogelijk dat er nog meer arrestaties zullen volgen. Bij de gevechten tussen de groepen raakten elf mensen gewond. Zeven slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht, onder wie één persoon met steekwonden. In het park waren in totaal zo’n vijfhonderd tot duizend demonstranten aanwezig, schrijft Reuters. Ongeveer tweehonderd daarvan raakten slaags met elkaar.

‘Patriot Day’

Aanhangers van Trump hadden eerder deze week aangekondigd een ‘Patriot Day’ te zullen houden in het park. Er zouden onder meer vertegenwoordigers van alt-right speeches houden. Daarop besloten ook tegenstanders van de Amerikaanse president te gaan demonstreren.

De politie trachtte met linten, paaltjes en hekken de twee kampen te scheiden, maar desondanks braken er gevechten uit. Daarbij werden er volgens de Los Angeles Times vuurwerk, rookbommen en traangas gebruikt, en gooiden beide groepen stenen, flessen, blikjes en stokken naar elkaar. De politie zette uiteindelijk 250 agenten in om de orde te herstellen.

Derde incident in korte tijd

De nieuwe rellen zijn het derde incident in de regio in korte tijd tussen voor- en tegenstanders van Trump. Op 4 maart vonden er ook al rellen plaats in het park. Ook toen werden er tien mensen gearresteerd en raakten er verschillende mensen gewond. En in februari braken er rellen uit toen er een optreden van Milo Yiannopoulos, een van de gezichten van de alt-rightbeweging, gepland stond in de universiteit van Californië, die in Berkeley gevestigd is.

De nieuwe president heeft de VS diep verdeeld. Sinds zijn verkiezing zijn tienduizenden Amerikanen de straat op gegaan om te demonstreren tegen Trump met leuzen als “Not my president”. Zaterdag, tegelijkertijd met de rellen, demonstreerden opnieuw duizenden mensen in een protestmars door het centrum van Los Angeles. Zij riepen Trump op zijn belastingaangiftes vrij te geven.