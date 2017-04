Willem II duwt Go Ahead dieper in degradatieproblemen

Willem II heeft in de strijd tegen degradatie een belangrijke overwinning geboekt op Go Ahead Eagles. Thuis werd het 2-0 dankzij doelpunten van Francisco Sol Ortiz en Jari Schuurman. Voor Go Ahead, dat al laatste stond, wordt lijfsbehoud een schier onmogelijke opgave.

Met nog drie wedstrijden te spelen staat de club uit Deventer laatste met vijf punten achterstand op NEC en Sparta. Willem II lijkt daarentegen zo goed als veilig op de tiende plek, nu het op de twee clubs op plaats 16 en 17 acht punten voorstaat met nog negen punten te verdelen. De nummer 9 tot en met 17 staan zo dicht op elkaar (9 punten verschil) dat de Tilburgers zelfs weer naar boven kunnen kijken en kunnen dromen van een plek in de play-offs.

Vanmiddag komen ook titelkandidaten Ajax en Feyenoord in actie. Eerst is het de beurt aan Feyenoord, dat met één punt voorsprong op Ajax thuis mag aantreden tegen FC Utrecht. Ajax speelt in de Arena tegen sc Heerenveen. Verder spelen ook FC Groningen en PEC Zwolle nog tegen elkaar.

Gisteren haakte PSV zo goed als zeker af in de race om het kampioenschap na een gelijkspel tegen ADO (1-1). De club uit Eindhoven kan vandaag op respectievelijk zeven en zes punten van Feyenoord en Ajax worden gezet als beide clubs winnen. Roda JC en Excelsior wonnen beiden hun wedstrijd en deden daarmee goede zaken om degradatie naar de Jupiler League te voorkomen.