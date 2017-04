Twee doden bij vuurgevecht stembus Turkije

Twee mensen zijn overleden en één persoon is gewond geraakt bij een vuurgevecht dat losbrak na een politieke ruzie in Turkije op zondag. De ruzie vond plaats vlakbij een stemlokaal in de grotendeels Koerdische stad Diyarbakır, schrijft onder andere de Turkse krant Hürriyet op basis van persbureau Doğan. De zoon van het dorpshoofd zou het vuur hebben geopend na een politiek meningsverschil.

Inmiddels zijn twee mensen opgepakt voor hun betrokkenheid bij de schietpartij. Vandaag, op zondag kunnen de Turken naar de stembus om hun mening te geven in het referendum over een grondwetswijziging die president Recep Tayyip Erdogan meer macht moet geven. Turkse Nederlanders konden afgelopen week stemmen in lokalen in Amsterdam, Den Haag en Deventer.

Spanningen

De politieke spanningen in Turkije lopen op nu dat de Turken naar de stembussen gaan. De peilingen zijn onbetrouwbaar en geven momenteel ook geen eenduidig antwoord over de uitslag. Selahattin Demirtaş, de gearresteerde mede-voorzitter van de pro-Koerdische partij HDP heeft volgens Hürriyet gezegd dat veel Turkse Koerden, inclusief aanhangers van Erdogans AK-partij, ‘nee’ (hayir) zullen stemmen in het referendum.

Demirtaş zit samen met twaalf andere pro-Koerdische politici vast. Hij kan mogelijk honderden jaren gevangenisstraf krijgen omdat hij volgens de Turkse regering banden heeft met de verboden Koerdische guerrillabeweging PKK. Volgens het Turkse persbureau Anadolu viel de PKK op zaterdagavond een campagnebus van de AK-partij aan. Daarbij zou één persoon om het leven zijn gekomen.

Erdogan heeft zijn stem al uitgebracht in zijn woonplaats, Istanbul. Hij is van mening dat de grondwetswijziging nodig is om een einde te maken aan de aanhoudende terreurdreiging. Verkiezingswaarnemers van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE) maken zich ernstig zorgen dat het ‘nee’-kamp belet wordt in hun mogelijkheid om campagne te voeren.

Volgens de Turkse overheid bestaat er op zondag een reële terreurdreiging. De Turkse veiligheidsdiensten hebben op zaterdag 49 mogelijke strijders van de terreurgroep Islamitische Staat (IS) opgepakt op verdenking van het plannen van een aanslag. Die zouden ze op zondag tijdens de stemming willen plegen.