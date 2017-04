Philippe Gilbert wint Amstel Gold Race voor vierde keer

Philippe Gilbert heeft zondag de Amstel Gold Race gewonnen. De Belgische wielrenner was medevluchter Michal Kwiatkowski in de sprint te snel af. Voor Gilbert is het de vierde zege in de Gold Race. Hij schreef de Nederlandse klassieker in 2010, 2011 en 2014 ook op zijn naam.

Gilbert won twee weken terug al de Ronde van Vlaanderen. In Vilt leek de 34-jarige renner van Quick-Step de zege aan Kwiatkowski te moeten laten. De Pool ging vroeg aan, nam een aardige voorsprong, maar Gilbert ging hem toch nog voorbij.

Koplopers

Een omvangrijke kopgroep met daarin Lars Boom en Tim Ariesen reed een groot deel van de dag voorop. Kort voor de Gulpenerberg werd de laatste vluchter, de Fransman Fabien Grellier ingelopen. Het initiatief lag bij BMC, maar op de Kruisberg was het uitgerekend de ploeg van Greg Van Avermaet die ontbrak toen de Belg Tiesj Benoot aanviel en zijn landgenoot Gilbert, de Colombiaan Sergio Henao, Bert-Jan Lindeman, de Zwitser Michael Albasini en de Australiër Nathan Haas aansloten. Op de Eyserbosweg voegden zich de Spanjaarden José Joaquin Rojas en Ion Izagirre bij dat zestal.

Op de Keutenberg moest Lindeman passen en sloot Kwiatkowski voorin aan. Achter de kopgroep leidden Van Avermaet en Alejandro Valverde de achtervolging, maar zonder succes. Op de Bemelerberg, 6 kilometer voor de finish, reden Gilbert en Kwiatkowski met z’n tweeën weg uit de kopgroep, waarna Gilbert het afmaakte.

Koersdirecteur Leo van Vliet had zijn gewenste strijd richting Cauberg, die nu op een kleine 20 kilometer voor de finish was gesitueerd. In het verleden was de beroemde berg op 2 kilometer voor de streep beslissend en gebeurde er tot de slotklim niet veel. Valverde kreeg op de Cauberg weinig steun om het gat naar de koplopers te dichten.

(ANP)