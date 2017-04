Weer Mexicaanse gouverneur opgepakt wegens corruptie

Opnieuw is een voormalige gouverneur van een Mexicaanse staat opgepakt wegens corruptie. Javier Duarte, tot oktober 2016 gouverneur van de oostelijke staat Veracruz, is gearresteerd in buurland Guatemala.

Sinds zijn aftreden was Duarte gevlucht en onvindbaar. Het Mexicaanse openbaar ministerie had een som van 730.000 dollar uitgeloofd voor tips die tot zijn arrestatie zouden leiden. Duarte wordt onder meer verdacht van het witwassen van ruim 32 miljoen euro aan publiek geld en deelname aan een criminele organisatie. Meer dan honderd bankaccounts met daarop miljoenen dollars worden aan de oud-politicus gelinkt, net als woningen en bedrijven die aan hem zouden toebehoren. Mexico heeft Guatemala inmiddels om uitlevering van Duarte gevraagd.

Derde arrestatie

De arrestatie is een nieuwe zege voor de Mexicaanse overheid in de strijd tegen corruptie in het ambtenarenapparaat. Vorige week werd Tomas Yarrington, oud-gouverneur van Tamaulipas, opgepakt in Italië op dezelfde verdenkingen. In november vorig jaar werd Guillermo Padres, de ex-gouverneur van Sonora, beschuldigd van het witwassen van geld via Nederland en gearresteerd. En er wordt gezocht naar Cesar Duarte, voormalig gouverneur van Chihuahua, van wie wordt gedacht dat hij naar Texas is gevlucht.

Javier Duarte was sinds 2010 gouverneur van Veracruz, en gold sinds vorig jaar als een van de gezichten van corruptie binnen de Mexicaanse overheid. Hij kreeg tijdens zijn ambtstermijn felle kritiek vanwege het gebrek aan veiligheid in de staat. Grof geweld van elkaar beconcurrerende drugskartels kostten aan duizenden mensen het leven, onder wie zestien journalisten.