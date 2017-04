Nek-aan-nekrace bij Turks referendum met voorsprong voor ‘ja’

Een meerderheid van Turkije lijkt zondag te hebben gestemd voor een grondwetswijziging, die meer macht toekent aan president Recep Tayyip Erdogan. In totaal stemde ruim 51 procent van de Turken ‘ja’, na het tellen van 98,4 procent van de stemmen. Dat meldt staatspersbureau Anadolu.

Die voorsprong is vrijwel niet meer in te lopen voor het nee-kamp. Erdogan heeft de overwinning inmiddels opgeëist en heeft hoge functionarissen binnen zijn AK-partij en van de nationalistische MHP al gebeld om hen te feliciteren. Hoewel nog niet alle stemmen geteld zijn, is de uitslag volgens Erdogan “helder”. Aanhangers van de president vierden zondagavond al feest op straat en staken daarbij vuurwerk af.

Nog voor de officiële uitslag zet oppositiepartij CHP vraagtekens bij de geldigheid van de stembusgang. Op het laatste moment besloot de kiescommissie dat niet-gestempelde stembiljetten geldig zullen worden verklaard. “De kiescommissie heeft gefaald door fraude toe te laten bij het referendum”, aldus CHP-vicevoorzitter Bulent Tezcan tegenover persbureau Reuters. Laatstgenoemde zegt een hertelling te eisen van meer dan de helft van de uitgebrachte stemmen.

Als ‘ja’ definitief wint, kan het huidige parlementaire stelsel worden vervangen voor een presidentieel systeem, met een centrale rol voor president Erdogan. Laatstgenoemde krijgt alle uitvoerende macht, staat aan het hoofd van de regering, benoemt ministers en hoge ambtenaren, kan de noodtoestand uitroepen en het parlement ontbinden. De functie van premier wordt opgedoekt. Wel komen er enkele vicepresidenten.

De opkomst was ruim 86 procent. Bij de eerste prognose op basis van 24 procent van de stemmen ging ‘ja’ comfortabel aan kop met ruim 63 procent. Tijdens het tellen van de stembiljetten slonk die voorsprong tot slechts 1,4 procent, maar het nee-kamp bleef in de minderheid.

Er volgen nu zowel parlementaire als presidentsverkiezingen in november 2019. De president mag twee termijnen blijven zitten. De telling hiervoor begint in 2019 opnieuw, waardoor Erdogan in principe tot 2029 aan zou kunnen blijven.

Drie doden en andere ongeregeldheden

De stembusgang werd ontsierd door flink wat ongeregeldheden. Bij een vuurgevecht dat losbrak na een politieke ruzie in de grotendeels Koerdische stad Diyarbakır vielen drie doden. Ook werd een afgevaardigde van de Koerdische HDP gearresteerd en voerden meerdere leden van de regerende AK-partij openlijk campagne voor een ja-stem in stembureaus.

Relatie met EU

In het buitenland wordt vooral gekeken naar wat de uitslag betekent voor de banden van Turkije met de Europese Unie en de NAVO. Erdogans volgende stap is mogelijk het herinvoeren van de doodstraf. Daarmee zou hij eventueel EU-lidmaatschap wel kunnen vergeten, liet EU-vertegenwoordiger voor Buitenlandse Zaken en Handel Federica Mogherini enkele dagen geleden weten.

Sinds de couppoging vorig jaar juli zijn de banden tussen de EU en Ankara verslechterd. Brussel heeft kritiek op de massa-arrestaties van ruim 47.000 mensen in reactie op de mislukte staatsgreep. Turkije heeft meerdere malen gedreigd de vluchtelingendeal met de EU op te blazen.