Met Pasen gaat de fik er pas echt in

Kaarsjes op tafel, knetterend haardvuur: vooral Kerst wordt geassocieerd met brandende gezelligheid. Toch gaat de echte fik er pas in met Pasen. Voornamelijk in de weilanden van Oost-Nederland worden dan enorme paasvuren aangestoken.

In de Overijsselse gemeente Rijssen-Holten is het menens. Daar strijden jaarlijks vier buurtschappen om het mooiste én het grootste paasvuur, ook wel paasboake genoemd. Ook Lichtenberg deed dit jaar mee.

Bij de Schoonheidsprijs wordt gekeken naar vorm en afwerking. Bij het bepalen van de grootste wordt gekeken naar de inhoud in kubieke meters.

Rijssen-Holte, in Twente en Salland:



De paasvuren worden traditioneel om 21:00 uur aangestoken.

Mooiste: Beuseberg

Dit jaar ging de prijs voor mooiste paasvuur naar buurtschap Beuseberg. De stapel had een mooie ronde vorm.

Brandend zag dat er zo uit:

Grootste: Dijkerhoek

Het grootste paasvuur (van de vier paasvuren dan) was in Dijkerhoek te vinden. De stapel had daar een inhoud van 5.431 kubieke meter. Espelo eindigde op de tweede plek met 4.899 kubieke meter, Beuseberg was derde met 3.477 kuub.

Dijkerhoek had wel een aparte vorm dit jaar, waardoor de inhoud lastig was te meten, aldus een jurylid tegen De Stentor:

Het is overigens niet toegestaan om een immens groot ‘plat’ paasvuur te bouwen. Dat zou makkelijk zijn. Voor elke zes meter omtrek moet het bouwwerk één meter de lucht in. Door de hoge punt te bouwen pakte Dijkerhoek dat creatief aan.

Holterbroek: ontvangstprijs

Buurtschap Holterbroek kreeg de ontvangstprijs. Die wordt uitgereikt aan het team dat de keuringscommissie het meest vriendelijk ontvangt (zoals met een lekker hapje en een drankje).

Ook daar gingen ze duidelijk voor de schoonheidsprijs, met een mooi afgewerkt bouwwerk:

RTV Oost was live op Facebook bij het paasvuur in Holterbroek:



Espelo: geen prijs

Espelo viel buiten de prijzen. De Tubantia flimde twee weken lang de opbouw van het paasvuur in Espelo. Vrijwilligers deden er volgens de krant zeker 300 uur over om de vier- tot vijfduizend kubieke meter hout te verzamelen en te stapelen. Uiteindelijk bereikte de stapel een hoogte van zo’n 20 meter, vergelijkbaar met een flatgebouw van acht verdiepingen.

Espelo is wel in het bezit van het wereldrecord ‘Hoogste paasvuur’, officieel vastgelegd in het Guinness Book of Records. Dat stamt uit 2012 en staat op bijna 46 meter. Volgens de reglementen mag een paasvuur maximaal 4,5 meter met een machine gebouwd worden. De rest van het werk moet met de hand gebeuren.

Zo zag het paasvuur in Espelo eruit in 2012:



En zo begon het paasvuur in Espelo dit jaar: