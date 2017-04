Brons voor Kirsten Wild op puntenkoers

De 34-jarige wielrenster Kirsten Wild pakte op zondag haar tweede medaille op het wereldkampioenschap baanwielrennen, brons op de puntenkoers. De Britse Elinor Barker en de Amerikaan Sarah Hammer bleven haar op de baan in Hongkong ruimschoots voor. Op dit massastartevenement behaalde de Zwolse wielrenster een score van 35, ver onder Hammer (51) en Barker (59).

Op vrijdag wist Wild nog de zilveren medaille op het omnium te behalen na een puntenstraf van de wedstrijdjury voor haar rivale Amy Cure. De jury oordeelde dat Cure een andere wielrenster had gehinderd. De straf was genoeg om Wild van het brons naar het zilver te tillen.

Met de bronze medaille van Wild op de slotdag van het evenement heeft Nederland een medaillespiegel van drie silver en één brons. De Nederlandse teamsprinters behaalde op de eerste dag zilver, Harrie Lavreysen liep net het goud mis op de individuele sprint.

De wielrenster uit Overijssel is de huidige Nederlands kampioene op zowel de puntenkoers als scratch. Ze domineert al jaren de erelijst op de individuele achtervolging. Ook wereldwijd was ze de afgelopen jaren sterk, met zilver op de weg in 2016, goud voor het onderdeel scratch op het wereldkampioenschap baanwielrennen in 2014 en zilver in 2015. Dit jaar miste ze dat podium: ze werd vijfde.

Apeldoorn

Op de slotdag van het evenement maakte de internationale wielrenunie UCI bekend dat het volgende wereldkampioenschap baanwielrennen in Apeldoorn wordt gehouden. Het WK zal plaatsvinden van 28 februari tot 4 maart 2018 in de Apeldoornse velodrome Omnisport.

Het is de tweede keer dat Apeldoorn toneel is van een WK baanwielrennen. Tijdens dat kampioenschap in 2011 won de Nederlandse Marianne Vos het goud op het onderdeel scratch. Recentelijker werd het wereldkampioenschap para-wielrennen 2015 en de World Cup baanwielrennen 2016-2017 in Omnisport gehouden.