Bijeenkomst Forum voor Democratie afgelast wegens veiligheidsrisico’s

Een bijeenkomst van Forum voor Democratie in Dordrecht is afgelast wegens veiligheidsrisico’s. Dat heeft het congrescentrum, waar de bijeenkomst zou plaatsvinden, besloten.

De bijeenkomst zou maandag in het Event Center Dordrecht plaatsvinden. De Kamerleden voor Forum voor Democratie, Thierry Baudet en Theo Hiddema, zijn bezig met een tour door Nederland om hun kiezers te bedanken. De partij behaalde vorige maand twee zetels bij de Tweede Kamerverkiezingen.

De laatste dagen heeft de eigenaar van het centrum, Jafar Razaq, via de telefoon, per mail en op Facebook negatieve reacties ontvangen over het evenement, vertelt hij:

,,’Weet je wel wat je binnenhaalt’, zeiden zij. ‘Geef deze mensen geen podium’.”

Actiegroep

De lokale actiegroep ‘Dordt Discriminatie vrij’ had via Facebook inwoners van Dordrecht opgeroepen het zalencentrum te contacteren om duidelijk te maken dat ,,fascisten en misogynisten niet welkom zijn in Dordt”: ,,De locatie waar normaal veel Arabische en Turkse bruiloften zijn, weet waarschijnlijk niet wat ze binnenhalen”:

Razaq heeft toen ,,voor de zekerheid” contact opgenomen met de lokale wijkagent, zegt hij. Volgens Razaq heeft de agent met zijn collega’s toen een risicoanalyse uitgevoerd en geconcludeerd dat ,,enige risico’s” aan het evenement verbonden waren.

Een woordvoerder van de politie bevestigt dat met het congrescentrum is gesproken over risico’s omtrent het bezoek van Baudet en Hiddema: ,,Dat zou je dus een risicoanalyse kunnen noemen, maar er is geen papieren dossier.” Het risico dat is besproken is het feit dat leden van de actiegroep binnen zouden kunnen komen, omdat het een openbaar toegankelijk evenement is.

De politie wees het centrum op zijn verantwoordelijkheid over de veiligheid in het gebouw. De politie zorgt voor de veiligheid op straat, ,,als de situatie daarom vraagt”.

Razaq heeft geen contact gehad met iemand die sprak namens de actiegroep, zegt hij. Hij vindt het jammer dat hij het bezoek van de Baudet en Hiddema moest afzeggen. ,,Het is toch een politieke partij die democratisch gekozen is.”