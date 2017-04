Zeker 25 doden door overstromingen Iran

In het noordwesten van Iran zijn zeker 25 mensen om het leven gekomen door overstromingen veroorzaakt door zeer hevige regenval. Dat meldt persbureau AFP op basis van Iraanse media. Gevreesd wordt dat het dodental nog verder op zal lopen. Er zijn nog minstens zestien mensen vermist.

De doden vielen in vier provincies, vertelde Esmaïl Najar, hoofd van de crisisorganisatie van het land, aan staatsperbureau ISNA. Het zwaarst getroffen is de provincie Oost-Azerbeidzjan.

In verschillende delen van die provincie heeft het water het hoogste niveau in veertig jaar bereikt, bericht het door de Iraanse overheid gefinancierde PressTV. Op beelden op de staats-tv is te zien hoe auto’s door kolkende watermassa’s meegesleurd worden en delen van wegen zijn ingestort.

Voorlopig is het slechte weer nog niet opgehouden. Op verschillende plaatsen houdt de hevige regen nog altijd aan. Teams van de Rode Halvemaan, het leger en de Revolutionaire Garde, een elitekorps van het Iraanse regime, zijn naar de getroffen gebieden gegaan om hulp te verlenen.