Verbod op injectiemiddel bemoeilijkt executies Arkansas

Een omstreden plan van de Amerikaanse staat Arkansas om binnen de komende twee weken acht gedetineerden te executeren wordt bemoeilijkt door de uitspraak van een rechter. Hij verbiedt één van de drie middelen die deel uitmaken van de dodelijke injectie, zo schrijft persbureau AP.

De gouverneur van Arkansas, Asa Hutchinson, gaf eind maart opdracht om de acht gevangenen eind april te executeren, omdat de houdbaarheidsdatum van een verdovingsmiddel dat wordt gebruikt bij dodelijke injecties in Amerika dan verstrijkt. Een nieuwe voorraad van het middel is moeilijk verkrijgbaar, omdat farmaceutische bedrijven niet willen leveren aan Amerikaanse gevangenissen uit protest tegen de doodstraf.

Het bedrijf McKesson, dat wel een middel leverde dat deel uitmaakt van de dodelijke injectie, startte een petitie. De onderneming leverde een spierverslappingsmiddel wat de gevangenis kocht voor medische doeleinden. Toen bleek dat het middel ingezet ging worden tijdens executies stuitte dat op verzet van het bedrijf. Vrijdag stapten twee andere ondernemingen naar de rechter. Fresenius Kabi USA en West-Ward Pharmaceuticals willen ook niet dat hun middelen in verband gebracht worden met de doodstraf.

Gratieverzoeken

Niet alleen farmaceutische bedrijven zijn tegen de reeks executies, 23 voormalige gevangenisfunctionarissen haalden hard uit naar het plan. Volgens hen gaat het plan om zo veel haast te maken met executies voorbij aan de emotionele stress waarmee uitvoerders van de doodstraf te maken krijgen. De rechter buigt zich mogelijk later op zaterdag over de brief die de gevangenisfunctionarissen naar de gouverneur gestuurd hebben. Daarin staat dat het tempo “buitengewone en onnodige stress en trauma’s opleggen aan de staf die verantwoordelijk is voor de uitvoering van de executies”.

Bijna alle acht de gevangenen zitten al sinds de jaren negentig vast. Allen zijn ze veroordeeld wegens moord en sommigen ook wegens verkrachting. Vijf van hen dienden een verzoek tot gratie in, maar die werden eind maart verworpen door het Arkansas Parole Board.