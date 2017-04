Orbán, u bent de schadelijkste politicus sinds de omwenteling

Geachte heer Orbán,

In de laatste decennia van de vorige eeuw keken veel Hongaarse burgers met belangstelling en verwondering naar de verscheidenheid in het zich verruimende Midden-Europa – dat voelde als een vreugdevol thuiskomen. En door het nieuwe ‘bruisen’ zijn onze landen in Midden-Europa almaar interessanter geworden.

We begrepen dat we van elkaar moesten leren en studenten uit heel Europa, uit heel de wereld, kregen opeens zin om ons te bestuderen. De Hongaarse filantroop George Soros komt lof en dank toe voor het feit dat hij een groot deel van zijn vermogen, vergaard met eigen talent, aan dit doel heeft gespendeerd. Van zijn eigen vermogen – en dus niet met overheidsgeld – richtte hij vele voortreffelijke instellingen op in Hongarije, het land dat in 1944 niet alleen had geweigerd om hem als burger te erkennen, maar dat hem zelfs bijna had vermoord. Toen hij, ongeveer op dezelfde manier als ik, de moordplannen had overleefd, besloot hij, een jongeman nog, dat hij niet wilde leven in een wereld waar zoiets kon gebeuren, waar mensen weerloos zijn en niet vrij over zichzelf kunnen beschikken.

Wie is Györgi Konrád Het Hongaarse parlement nam op 5 april een wet aan die het einde kan betekenen van de Central European University (CEU) in Boedapest. De wet verplicht internationale universiteiten die diploma’s uitreiken in Hongarije ook een vestiging in hun thuisland te hebben. De CEU reikt zowel Hongaarse als Amerikaanse diploma’s uit, maar heeft uitsluitend een campus in Boedapest. Tienduizenden mensen demonstreerden tegen de wet. Daarnaast voerde de Hongaarse premier Viktor Orbán de afgelopen maanden een forse propagandacampagne tegen de oprichter van de universiteit, de lang geleden naar Amerika uitgeweken Hongaarse zakenman en filantroop George Soros. Diens steun voor ngo’s die harde kritiek uiten op het Hongaarse kabinetsbeleid inzake vluchtelingen of de besteding van Europese subsidies, bevalt zijn regering niet.

Györgi Konrad is een invloedrijk Joods-Hongaarse schrijver (1933). Hij zat ondergedoken tijdens de Tweede Wereldoorlog en nam deel aan de Hongaarse revolutie van 1956. Tot 1988 was zijn werk verboden in Hongarije. Hij speelde een actieve rol bij de val van het communisme, richtte onder andere de Alliantie voor Vrije Democraten op. Konrád, die onder meer Tuinfeest en Amsterdam schreef, wordt geroemd om zijn kritische reflecties, die hij verweeft met gebeurtenissen uit zijn leven.

Rond 1948, toen in Hongarije na een korte rust de nationaal-socialistische mannen in leren jassen werden afgelost door communistisch-socialistische jongemannen in leren jassen die moesten optreden tegen mensen met een afwijkende mening, vertrok hij, in zijn zak tien dollar die hij van zijn vader had gekregen.

Dat uw propagandamachine met Göbbels-achtig elan de Jood Soros aanwijst als de oorzaak van alle problemen van de natie en van de hele wereld, doet denken aan de leus van de nazi’s in 1933: ‘Die Juden sind unser Unglück’.

Had u Soros één keer genoemd, dan hadden we daarvoor wellicht een vergevingsgezinde verklaring kunnen geven, maar dat u een onophoudelijk zwaaiende knuppel maakte van de naam van de man die naar kennis hongerende jonge mensen uit Hongarije en andere landen meer heeft gegeven dan u en al uw vrienden bij elkaar, dat heeft mij ervan overtuigd dat u met beide handen schept uit de bron van het geraffineerde en hypocriete politieke antisemitisme om zodoende uw macht op willekeurige wijze te kunnen verlengen.

Wie Soros’ Central European University afwijst, wijst ook het veelkleurige Midden-Europa af, evenals het nog bontere Europa.

Zoals Hongarije in het Engels Hungary heet, zo heet de Universiteit van Midden-Europa in het Engels Central European University. Wat is het probleem?

Wie of wat is Brussel? De hoofdstad van België en het hoofdkwartier van de EU en de NAVO? Of de hoofdstad van een vijandige bezettingsmacht?

Bent u niet degene die daar Hongarije vertegenwoordigt in de Europese Raad?

In de referendumbrief die u aan ons, burgers van Hongarije, heeft gestuurd om steun te vragen voor uw voornemen ‘Brussel te stoppen’, heeft u het over „netwerken die van buitenlands geld worden onderhouden”. Wat bedoelt u? Doelt u met ‘netwerken’ soms op Hongarije, dat 90 procent van zijn investeringsprojecten met geld uit Brussel betaalt, met steun van de belastingbetalers van andere landen dus?

Welke projecten maken Lörinc Mészáros, de burgemeester van uw lievelingsdorp Felcsút, en zijn vriendenkring in zo’n verrassend tempo rijk? Of komen al die miljarden alleen in zijn zakken terecht? Omdat hij zo’n goede, handige zakenman is? Heeft zijn succes niets te maken met het feit dat hij en de minister-president ooit als kinderen samen hebben gespeeld?

Vindt u de transparantie, die u bij de non-gouvermentele organisaties, de ngo’s, zegt te missen, in dit geval ook zo belangrijk?

Waarom is de minister-president van Hongarije boos op de Europese Unie? Omdat daar het geld vandaan komt? Omdat je ervoor zou moeten bedanken en verantwoording zou moeten afleggen over de besteding?

Hoeveel is er door het verderfelijke Brussel gegeven? En hoeveel door het geweldige Rusland?

Hoeveel door de duivelse Soros en hoeveel door de engelachtige Orbán?

Buitenlandse geld stinkt als het bij de ngo’s terechtkomt, maar ruikt lekker als het bij de familieleden van het hoofd van de regering belandt? Die eersten worden ‘onderhouden’ alsof ze profiteurs zijn, die laatsten hebben er recht op?

Wordt onze nationale onafhankelijkheid en veiligheid werkelijk door Brussel bedreigd en niet door u, die erin geslaagd is ons land naar de onderste regionen van de ranglijst van ‘nieuwe democratieën’ omlaag te werken?

U bent bijna twintig jaar geleden voor het eerst regeringsleider geworden, inmiddels bent u elf jaar aan de macht. Is dat niet genoeg?

U bent de schadelijkste Hongaarse politicus sinds de omwenteling, daarvan ben ik overtuigd. Niemand anders heeft zoveel ongegronde beweringen en kwaadaardige laster kunnen opstapelen als u. U bent kampioen.

De meest eervolle en vaderlandslievende daad van uw kant zou zijn als u uw baan opgeeft. Tijdens uw pensioen kunt u met uw speelgoedtreintje en uw stadionnetje spelen, en kunt u in uw eentje op het doel schieten.

Groeten, György Konrád

Vertaling Mari Alföldy