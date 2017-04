Offers van de topsport

Zestien. Het is de leeftijd waarop je ze niet meer herkent als je ze twee jaar niet hebt gezien. De groeispurt: ineens twee keer zo lang, de helft breder en drie keer sterker. Vandaar dat u zich bij dit als een crucifix (Pasen blijft Pasen) boven het water hangende lichaam afvraagt: „Ik ken hem wél, maar waarvan?”

Tipje van de sluier: SBS. Nog een tipje: 2012. Dylan Vork kwam nog maar tot de schouder van Yuri van Gelder toen ze samen optraden in het programma Sterren Springen. Presentator Gerard Joling was vooral gefascineerd door de sterren op de kleine zwembroeken van het duo, maar de deskundigen zagen al een gouden koppel voor de Spelen in Rio de Janeiro. Misschien was Van Gelder daar als schoonspringer niet kopje onder gegaan.

Dylan is intussen gewoon verder gesprongen, een lange reeks Nederlandse jeugdtitels aaneen rijgend. Dit weekend springt hij bij de Amsterdam Diving Cup bij de junioren én bij de senioren. Overigens is Vork nog steeds pas zestien jaar. Hij woont inmiddels zelfstandig op een sportcampus in Eindhoven – wat toch een offer is voor een jongen die naar school ging op een steenworp afstand van het aanstaande Johan Cruijff Stadion in Amsterdam.

Het zijn van die dingen die je over moet hebben voor echt succes in de topsport. Net als de ‘verplichting’ om rond tien uur naar bed te gaan.

Maar daar zal Yuri van Gelder zijn jonge compagnon destijds aan de rand van het SBS-zwembad wel voor hebben gewaarschuwd.