Noord-Korea doet mislukte raketlancering

Noord-Korea heeft geprobeerd een raket te lanceren vlakbij de stad Sinpo aan de oostkust, maar de poging lijkt volgens het Zuid-Koreaanse leger mislukt.

Vanuit dezelfde regio lanceerde Noord-Korea eerder deze maand een raket vlak voor de ontmoeting tussen de VS en China, de belangrijkste bondgenoot van het communistische regime.

In een verklaring van het leger van Zuid-Korea staat volgens Reuters: “Het noorden heeft deze morgen geprobeerd een ongeïdentificeerde raket vanuit de Sinpo-regio te lanceren, maar het lijkt erop dat het mislukt is.” Het leger onderzoekt nog

Noord-Korea vierde zaterdag de 105de geboortedag van Kim Il-sung, de stichter en eerste leider van het communistische land. De verwachting was dat de Noord-Koreanen een kernproef zouden doen, maar het bleef bij een militaire parade waar nieuwe lange aftsandsraketten werden vertoond.

De spanning tussen de VS en Noord-Korea is de afgelopen week flink opgelopen. President Donald Trump stuurde marineschepen met raketten naar de wateren voor Noord-Korea en zei dat hij het probleem “zelf zou gaan oplossen” met of zonder hulp van China.

De Amerikaanse vice-president Mike Pence is zondag in buurland Zuid-Korea als onderdeel van zijn al langer geplande 10-daagse trip door Azië.