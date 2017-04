‘Moeder aller bommen’ VS doodt zeker 94 IS-strijders

Het aantal IS-strijders dat is omgekomen door de ‘moeder aller bommen’ die de Verenigde Staten hebben laten vallen in Afghanistan is opgelopen tot 94. Door het explosief zijn afgelopen donderdag ook drie tunnels vernietigd, meldt persbureau AP.

De ‘moeder aller bommen’ wordt officieel ook wel de MOAB (Massive Ordnance Air Blast Bomb) genoemd. Het is het krachtigste niet-nucleaire explosief in het arsenaal van het land en werd ontwikkeld in 2003, tijdens de Tweede Golfoorlog in Irak. De MOAB kan bomen wegvagen in een explosiezone van 152 meter. De Verenigde Staten gebruikten de MOAB nooit eerder.

Volgens het Pentagon had de Amerikaanse commandant in Afghanistan niet de toestemming van president Trump nodig om de bom te laten vallen. Volgens NRC-correspondent Joeri Boom heeft Trump sinds zijn aantreden nog geen gewag gemaakt van enige strategie in Afghanistan, waar nog bijna tienduizend Amerikaanse militairen zijn gestationeerd.

Het explosief, een tien tonner, werd ingezet in het Achin-district in de Afghaanse provincie Nangarhar. Het vliegtuig dat de bom heeft laten vallen, een MC-130, was al sinds januari actief in het gebied. De Afghaanse oud-president Hamid Karzai veroordeelde de aanval op Twitter, als “inhumaan en zeer grof misbruik van ons land als testgebied voor nieuwe en gevaarlijke wapens”.