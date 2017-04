Gletsjer in Canada, waar ijskap krimpt door opwarming

„We vliegen best laag, op zo’n 500 meter hoogte. Soms zit je lager dan de bergen. Het is behoorlijk indrukwekkend.”

Nathan Kurtz vloog een paar weken geleden met zijn team over deze gletsjer, op Ellesmere Island in het noorden van Canada. Hij leidt Operation IceBridge, een onderzoeksprogramma van de NASA dat sinds 2009 de ontwikkeling van zee-ijs, gletsjers en ijskappen in het Arctisch en Antarctisch gebied in kaart brengt. Dat gebeurt vanuit het vliegtuig, dat volgepakt is met meetapparatuur, en twintig mensen aan boord heeft.

In het noordpoolgebied is het team jaarlijks van maart tot ergens in mei. In dit gebied verloopt de opwarming van de aarde het snelst: twee tot drie keer zo snel als het mondiaal gemiddelde, dat sinds 1880 met 0,8 graden Celsius is toegenomen. Naar verwachting is het Arctisch gebied over een jaar of twintig vrij van zee-ijs.

Uit de metingen blijkt dat de situatie nu per regio sterk uiteen kan lopen. „De ijskap op Ellesmere Island krimpt. Maar het zee-ijs bij Thule Air Base, in het noorden van Groenland, zien we nog amper dunner worden”, zegt Kurtz. Thule Air Base was het vertrekpunt voor de vlucht waarbij deze foto werd gemaakt. Vluchten duren doorgaans acht uur.

Na Groenland heeft het NASA-team een week op Spitsbergen gezeten. Inmiddels is de ploeg weer terug op Groenland. Dit jaar duurt het programma tot 12 mei.