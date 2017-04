‘Feyenoord City draait ons met fabeltjes een rad voor ogen’

Vraag een Nederlander wat het mooiste voetbalstadion is, en het antwoord zal zijn: de Kuip. Toch dreigt de Rotterdamse gemeenteraad ‘ja’ te zeggen tegen een miljardenplan met een nieuw stadion dat meer dan 400 miljoen euro kost. Waarom een nieuw stadion als je al het mooiste hebt? Lees hoe Feyenoord City – de organisatie achter de plannen voor het nieuwe stadion en de ontwikkeling van het gebied er omheen – ons met fabeltjes een rad voor ogen draait:

Fabel 1. De Kuip kan hooguit 25 jaar mee

Rapporten van onderzoeksinstituut TNO laten zien dat de Kuip nog minstens 50 jaar meekan. De mensen van Feyenoord City weten dat ook, want zij willen straks in de Kuip woningen bouwen. Dat doe je niet voor 25 jaar.

Fabel 2. In de Kuip kan Feyenoord geen prijzen winnen

Feyenoord won als laatste Nederlandse voetbalclub een Europese beker. Vorig jaar won Feyenoord de KNVB Beker. Dit seizoen kan het kampioen worden. Allemaal in de Kuip. De club heeft al decennialang een groter stadion dan zijn grootste concurrenten en toch raakte de club achterop. Dat ligt niet aan het stadion, maar aan het falen van de verantwoordelijken.

Fabel 3. Renovatie van de Kuip is achteruitgang

Renovatie van de Kuip voorziet in een gelijk aantal business seats, skyboxen, vierkante meters commerciële ruimte, strekkende meters horeca als het nieuwe stadion. Compleet met roltrappen, liften, et cetera. Tel hierbij op de architectonische schoonheid, de karakteristieke bouwstijl met kenmerkende stalen constructie die bij een juichende massa zorgt voor de unieke ‘dansende’ tribunes én de rijke historie van dit monument en je weet dat die nieuw te bouwen betonnen kolos juist achteruitgang is. Jorien van den Herik, oud-voorzitter van Feyenoord, zei het onlangs treffend: „Beter dan dit krijg je nooit meer.”

Vlak na de tachtigste verjaardag van het mooiste stadion van Nederland, dreigt de doodsteek voor de Kuip. Mogelijk ook voor Feyenoord, want de risico’s zijn groot. De oplossing is simpel: geef het gebied een facelift, verbeter de infrastructuur en knap de Kuip op. Dat kan voor 165 miljoen euro en dat is veel voordeliger dan nieuwbouw. Zonder gemeenschapsgeld.

De magie van dit stadion is ongeëvenaard en de commerciële mogelijkheden zijn enorm. Feyenoord en Rotterdam hebben helemaal geen nieuw stadion nodig, hooguit nieuwe bestuurders.

