Eritrese conferentiegangers hebben Veldhoven verlaten

De 540 Eritrese conferentiegangers die nog in Veldhoven verbleven nadat de gemeente een bijeenkomst verbood in de plaats, zijn vertrokken. Ze zijn met zeven bussen naar hotels en andere overnachtingsplekken gebracht, meldt persbureau ANP.

De kortgedingrechter in Den Bosch wees vrijdagmiddag een verzoek van de organisatie achter de bijeenkomst af om het verbod ongedaan te maken. De burgemeester verbood donderdagavond de driedaagse conferentie, wegens twee incidenten die donderdagmiddag plaatsvonden in de gemeente waarbij tegenstanders van de bijeenkomst betrokken waren.

Na het het kort geding kregen de conferentiegangers 24 uur de tijd om het congrescentrum de Koningshof te verlaten. Het was vrijdagmiddag niet direct duidelijk hoe de conferentiegangers het congrescentrum moesten verlaten.

Het was eigenlijk de bedoeling dat de Eritreeërs het begin van de avond zouden vertrekken. Toch verlieten de laatste bussen met Eritreeërs pas iets na middernacht het terrein bij de Koningshof. Onder meer de spelersbus van FC Eindhoven werd ingezet voor het vervoer. De bussen werden het eerste deel van de rit geëscorteerd door motoragenten. Twee bussen met Eritreeërs gingen naar Brussel.

Arrestaties

Het was donderdagmiddag onrustig in Veldhoven, omdat tegenstanders van de conferentie naar de plaats waren afgereisd. Volgens hen vormde de bijeenkomst een regelrecht gevaar voor de twintig- tot dertigduizend Eritreeërs in Nederland. Asielzoekers uit dit land, de afgelopen jaren de grootste groep na de Syriërs, krijgen veelal een verblijfsvergunning, omdat de regerende partij in het land een schrikbewind voert.

Tijdens de demonstratie donderdagmiddag werden 128 mensen opgepakt. Zij zijn inmiddels allemaal weer op vrije voeten. Vrijdag was er de hele dag veel politie in Veldhoven om eventuele rellen te voorkomen.