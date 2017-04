Eritreeërs weg na verbod conferentie

„Ja? Hebben we gewonnen? Ik ben blij, heel blij.” De 57-jarige geboren Eritreeër Meconnen Zerie staat voor de poort van hotel Koningshof in Veldhoven. Hij lacht als hij hoort, vrijdagmiddag, dat de rechter heeft bepaald dat een Eritrese conferentie in het hotel terecht is verboden door de burgemeester van Veldhoven.

Het verbieden van een bijeenkomst met buitenlandse politici is een netelige kwestie, vergelijkbaar met de weigering door het kabinet om Turkse ministers te laten spreken over het Turkse referendum. Net als in dat geval, door burgemeester Aboutaleb van Rotterdam, is ook hier een ongewenst persoon het spreken onmogelijk gemaakt met een beroep op verstoring van de openbare orde. Over de rechtmatigheid van deze maatregelen vliegen juristen elkaar inmiddels in de haren.

Tegen het besluit van burgemeester Jack Mikkers spanden de deelnemers van de bijeenkomst, die tot en met zondag in Veldhoven zouden overnachten, een kort geding aan. In afwachting van de uitspraak stonden vrijdag beveiligers voor de poort van het hotel, gelegen in de bossen bij Veldhoven: niemand mocht het terrein op. In de loop van de avond brachten bussen de congresgangers naar elders. Naar „verschillende locaties”, veelal particuliere adressen, zo liet de burgemeester vrijdagavond laat op een persconferentie weten. Mikkers noemde het „teleurstellend” dat hij door het hotel en door de organisatie pas op het allerlaatste moment, kort voor het begin van de conferentie, van mogelijke veiligheidsrisico’s op de hoogte was gesteld.

De bijeenkomst in Veldhoven was georganiseerd door YPFDJ, de jongerentak van de Eritrese regeringspartij, de enige toegestane aldaar. Het ging om 540 mensen, van wie er honderd in Nederland wonen. De demonstranten zeggen dat ze onder druk worden gezet. Zo zouden medestanders van het Eritrese regime in Nederland langs de deuren zijn gegaan om geld te vragen, vijftig euro, voor de conferentie, op straffe van bedreigingen van familie die nog in Eritrea woont.

Ze voelen zich „afgeperst”

Een gebruikelijke methode, zeggen de betogers, want hun wordt al jaren gevraagd 2 procent van hun inkomen af te staan als bijdrage aan de opbouw van het land dat zij zijn ontvlucht. Ze voelen zich „afgeperst”, zegt onder anderen de 68-jarige Kubrom Dafla Hosabay, een voormalig vice-minister van financiën uit Eritrea en zeven jaar geleden gevlucht naar Nederland. Hij riep deze week op de conferentie te stoppen. De bijeenkomst is ronduit gevaarlijk, stellen de demonstranten, omdat deelnemers wordt gevraagd landgenoten in de gaten te houden die zich uiten tegen het regime en weigeren belasting te betalen.

Vanwege het gevaar voor de openbare orde besloot burgemeester Mikkers donderdagavond, toen ruim honderd demonstranten werden opgepakt, de conferentie te verbieden. Dit na twee incidenten eerder op de dag. De woede van de betogers richtte zich vooral op de aanwezigheid van Yemane Gebreab, de tweede man het „dictatoriale regime” in Eritrea.

De kortgedingrechter in Den Bosch oordeelde dat burgemeester Mikkers in deze situatie het recht heeft de conferentie te verbieden op grond van de noodverordening van de gemeente.

In Veldhoven had men signalen dat als de conferentie zou doorgaan, er dit weekend zo’n 2.500 demonstranten naar het hotel zouden kunnen trekken.