Het vierjarige meisje Rasha Sadeq Ahmed wordt door haar moeder van de behandeltafel getild in een ondervoedingskliniek in het ziekenhuis Al-Sabeen in Sanaa, de hoofdstad van Jemen. Een derde deel van de Jemenieten wordt bedreigd door hongersnood. Een half miljoen kinderen verkeert in acuut levensgevaar.

Khaled Abdullah/Reuters