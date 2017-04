Ambtenaar ministerie V&J opgepakt na vondst hennepkwekerij

Een man die jarenlang plaatsvervangend gevangenisdirecteur was, is afgelopen dinsdag door de politie opgepakt omdat hij een hennepkwekerij in huis had. Dat meldt BN/De Stem.

In totaal had hij 114 hennepplanten in zijn woning in Nieuw-Vossemeer. Ook zijn vrouw is volgens de BN/De Stem opgepakt, maar het is niet bekend wat haar rol precies was.

Op dit moment is de man ambtenaar bij het ministerie van Veiligheid en Justitie. Hij werkt bij de Dienst Justitiële Inrichtingen op de afdeling informatisering. Gedurende het onderzoek is de man geschorst, zo bevestigt een woordvoerder van het ministerie aan NRC.

De man was voorheen van meerdere gevangenissen plaatsvervangend directeur, zowel van de zwaarbeveiligde inrichting in Vught, als van de gevangenis in Middelburg. Samen met zijn vrouw is de man actief bij een stichting in Rotterdam die hulp verleent aan daklozen en verslaafden.