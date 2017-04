Afvalberg in Sri Lanka stort in, minstens zestien doden

Bij het instorten van een afvalberg vrijdagnacht in Sri Lanka zijn zeker zestien mensen om het leven gekomen. Daarnaast raakten twaalf mensen gewond en zijn 625 inwoners van het dorp geëvacueerd, zo schrijft persbureau Reuters.

De negentig meter hoge vuilnisberg in Meethotamulla, een voorstad van de hoofdstad Colombo, stortte in tijdens de dag waarop het traditionele nieuwjaar wordt gevierd. Volgens lokale media werden 145 woningen of andere gebouwen bedolven.

Gewaarschuwd

Hulptroepen zijn zaterdag naar het dorp gegaan om overlevenden onder het puin vandaan te halen. Onder de slachtoffers zijn vier tieners, meldde een woordvoerder van het leger zaterdag.

Een ooggetuige vergeleek het geluid van het instorten van de berg met onweer, aldus Reuters. Bewoners verklaarden dat zij al meerdere keren gewaarschuwd hadden dat de afvalberg op het punt stond in te storten. De regering had plannen om de dumpplaats op te ruimen wegens een nieuw infrastructuurproject in de buurt.