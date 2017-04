Aanslag op buskonvooi in Aleppo: zeker twintig doden

Bij een bomaanslag op een buskonvooi in het noorden van Syrië zijn zaterdag enkele tientallen mensen om het leven gekomen. Over het exacte aantal slachtoffers bestaat nog veel onduidelijk, maar volgens de Syrische staatstelevisie zijn het er ten minste 39. Het Syrische Observatorium voor de mensenrechten spreekt volgens AP van 24 slachtoffers.

De aanslag vond plaats in een buitenwijk van de stad Aleppo. Doelwit waren bussen met daarin inwoners uit de nabijgelegen dorpen Fua en Kefraya, die vrijdag werden geëvacueerd omdat ze onder vuur liggen van de rebellen. Volgens persbureau AP stonden in totaal zeker vijfduizend mensen te wachten om de stad binnen te gaan.

‘Explosie veroorzaakt door autobom’

Naast slachtoffers spreken de televisiezender en het Observatorium ook van enkele tientallen gewonden. De explosie zou zijn veroorzaakt doordat iemand zijn auto in de buurt van de bussen tot ontploffing bracht. Op foto’s is te zien hoe sommige bussen compleet zijn verwoest door de explosie of de daaropvolgende brand.

De evacuatie was het gevolg van afspraken die de regering van president Assad onlangs maakte met rebellen. Volgens die deal zouden de rebellen honderden shi’itische inwoners van de twee dorpen – onder wie overheidsgezinde strijders – laten vertrekken naar gebied in handen van de Syrische regering. In ruil liet de regering honderden soennitische rebellen uit de regio rond hoofdstad Damascus de oversteek maken richting rebellengebied.