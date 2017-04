Verstappen zesde in kwalificatie van Grand Prix Bahrein

Max Verstappen start zondag tijdens de Grand Prix van Bahrein vanaf de zesde plek. De Nederlander moest in de kwalificatie zaterdag onder meer zijn teamgenoot bij Red Bull Daniel Ricciardo voor laten gaan, die de vierde tijd neerzette. Valtteri Bottas troefde Lewis Hamilton af in de strijd om poleposition.

Vorige week kende de 19-jarige Verstappen nog een uiterst moeizame kwalificatie, toen hij te kampen kreeg met problemen aan zijn motor. Op het snelle circuit van Shanghai kwam de coureur daardoor niet verder dan de negentiende plek. Een dag later maakte hij dat ruimschoots goed door de wedstrijd na een fraaie inhaalrace als derde te beëindigen.

In Bahrein had Verstappen van technische problemen geen last en was hij zaterdagochtend zelfs de snelste in de laatste vrije training. Tijdens de kwalificatie bleek echter eens te meer dat de Red Bull qua snelheid nog niet in de buurt komt bij de bolides van Mercedes en Ferrari.

Later meer.