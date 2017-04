Zorgen over lozingen GenX bij Chemours Dordrecht

De provincie Zuid-Holland maakt zich zorgen over lozingen van de stof GenX in de Merwede door het chemiebedrijf Chemours. Op dit moment loopt een procedure over de lozingsrechten, waarbij het Algemeen Dagblad inzage heeft gekregen in documenten van betrokken partijen over het al dan niet verminderen van de lozingen.

Daaruit blijkt dat de provincie Zuid-Holland de lozingsrechten voor GenX wil beperken, omdat niet volledig duidelijk is wat de gevolgen voor het drinkwater zijn. Ook het drinkwaterbedrijf Oasen en Rijkswaterstaat maken zich zorgen over de mogelijke schadelijkheid van de stof.

“Beperkt beschikbare informatie”

Chemours mag jaarlijks 6.400 kilo GenX lozen in de Merwede. Het bedrijf heette voorheen DuPont, dat in de afgelopen paar jaar in opspraak kwam omdat bij omwonenden van de fabriek in Dordrecht hoge concentraties van de kankerverwekkende stof PFOA (C8) in het bloed was aangetroffen. DuPont gebruikte C8 jarenlang voor de productie van teflon, maar stopte daar in 2012 mee. Als vervangende stof werd toen GenX geïntroduceerd, dat volgens de fabrikant geen gezondheidsrisico’s voor omwonenden kent.

Het RIVM schreef vorig jaar dat het met de schadelijkheid van GenX inderdaad leek mee te vallen: “Op basis van de beperkt beschikbare informatie wordt verondersteld dat deze stof waarschijnlijk minder schadelijk is dan PFOA.” Voor de provincie is dat echter niet voldoende, zo laat een woordvoerder weten: “Dat is niet 100 procent zeker. Voor bepaalde stoffen zijn niet meer gegevens beschikbaar en daarom wil de provincie de vergunning aanpassen.”

Naast het rapport stelde het RIVM ook een norm vast voor hoeveel GenX er in het drinkwater mag zitten. Die norm is vooralsnog niet overschreden, maar drinkwaterbedrijf Oasen signaleert wel dat de aangetroffen hoeveelheid van de stof in het water toeneemt.

Het RIVM verricht verder onderzoek naar GenX, waarbij vooral wordt gekeken naar de effecten op het milieu. De resultaten van dat onderzoek zullen binnen een paar weken gepubliceerd worden. Volgens de provincie wordt de vergunning voor de lozingsrechten op “korte termijn” afgegeven. Pas dan zal blijken in hoeverre de lozingsrechten zijn aangepast.