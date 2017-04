VVV verslaat RKC en promoveert naar Eredivisie

VVV-Venlo voetbalt volgend seizoen in de Eredivisie. De club won vrijdagavond op bezoek bij RKC Waalwijk met 2-1 en kwam zo definitief buiten bereik van de concurrentie in strijd om promotie vanuit de Jupiler League.

In Waalwijk was het tot op het allerlaatste moment spannend. VVV-middenvelder Clint Leemans zette zijn team voor rust uit een penalty op voorsprong. Tien minuten na de pauze maakte RKC er - eveneens vanaf elf meter - 1-1 van. Met die stand zou VVV nog niet zeker zijn van promotie. Maker van de openingsgoal Leemans zorgde in de 89e minuut met een rake vrije trap alsnog voor de verlossing.

Derde titel

Het is de zevende keer dat VVV promoveert uit de eerste divisie. De Venlonaren waren tussen 2009 en 2013 voor het laatst actief in de Eredivisie. De laatste vier seizoenen draaide de club mee in de (sub)top van de Jupiler League.

Dit seizoen voert VVV sinds halverwege de ranglijst aan. Aan de hand van topschutters Vito van Crooy (veertien goals) en Johnatan Opoku (tien) won de ploeg vierentwintig van zijn vierendertig duels. VVV scoorde bovendien zeventig keer - alleen Jong Ajax was met drieëntachtig treffers productiever.

Met vier wedstrijden te spelen kan Jong Ajax VVV in theorie nog achterhalen - kampioen is VVV dus nog niet. Jong Ajax komt echter niet in aanmerking voor promotie naar de Eredivisie, want daar voetbalt het eerste elftal van de Amsterdamse club al. Het gat met SC Cambuur, de eerste directe concurrent, is wel onoverbrugbaar.