Van evil-ei tot Kim Jong-ei

Jean-Marc van Tol (Fokke & Sokke)

„In eerste instantie wilden we iets ingewikkelds tekenen op het ei: de geboorte van Fokke & Sukke. We zagen voor ons hoe zij onder het slijm uit het ei zouden kruipen. Maar toen we merkten hoe moeilijk het tekenen op een ei is, hebben we gekozen voor een Gouwe Ouwe: de allereerste cartoon van ons die werd gepubliceerd rond Pasen 1994 in Propria Cures. Ook een soort geboorte van Fokke & Sukke.”