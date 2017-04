Twee arrestaties om moord VN-medewerkers Congo

De autoriteiten in Congo hebben twee mannen gearresteerd voor de moord op twee VN-medewerkers in maart. Een van hen is echter ontsnapt, zo meldt de hoofdaanklager van het Congolese leger tegenover Reuters. Vier agenten die verantwoordelijk waren voor de ontsnapte verdachte zijn gearresteerd. De man die nog steeds vastzit, zou volgens de hoofdaanklager een ‘opstandeling’ zijn.

Nog vier mensen vermist

De lichamen van de twee VN-medewerkers, een Amerikaan en een Zweed, werden eind maart gevonden in de provincie Kasai. Eerder die maand waren zij, hun tolk en drie Congolese medewerkers als vermist opgegeven.

De groep deed onderzoek naar mensenrechtenschendingen in Kasai, alsmede het oplaaiende geweld tussen de centrale autoriteiten in Kinshasa en lokale milities. Die onlusten volgden op de weigering van president Kabila om af te treden toen zijn ambtstermijn vorig jaar afliep. Alleen al in het voorheen rustige Kasai vielen daardoor vierhonderd doden.

Van de vertaler en de drie Congolese medewerkers ontbreekt vooralsnog ieder spoor.