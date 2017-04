‘TNO vindt nieuw ontlastend bewijs in Deventer moordzaak’

Onderzoeksinstituut TNO heeft nieuw bewijs gevonden in de Deventer moordzaak. TNO concludeert nu dat het alibi van de veroordeelde Ernest Louwes kan kloppen. Dat meldt de Volkskrant. Advocaat Paul Acda, die samen met Geert-Jan Knoops Louwes bijstaat in de zaak, bevestigt de uitkomsten van het rapport. Acda noemt het rapport “ontlastend”.

Belastingadviseur Louwes heeft een celstraf van 12 jaar uitgezeten voor de moord op zijn cliënte Jacqueline Wittenberg in 1999. Hij heeft altijd gezegd onschuldig te zijn en dat hij rond het tijdstip van de moord over de A28 ter hoogte van Harderwijk reed.

Telefoonmast

Louwes werd niet geloofd omdat zijn telefoon op dat moment een zendmast in Deventer aanstraalde. Omdat zijn mobieltje een telefoonmast in Deventer aanstraalde, moet Louwes in de buurt van de plaats delict zijn geweest, oordeelde het gerechtshof in 2004.

TNO concludeert nu dat de kans “klein is, maar niet onmogelijk”, dat Louwes zich rond het tijdstip van de moord op de A28 bevond. Eerder trok een getuige-deskundige zijn belastende verklaring in nadat Knoops “nieuwe feiten” indiende bij de Hoge Raad. De bijzondere condities in de atmosfeer zou het mogelijk maken dat het mobieltje een vergelegen telefoonmast in Deventer toch aanstraalde.

Complex onderwerp

“Wij hebben dat eerder als verdediging aangevoerd. Dat werd toen erg onwaarschijnlijk bevonden, eigenlijk niet aannemelijk geacht. Het onderwerp bleek zo complex, dat er meer onderzoek nodig was. Daar hebben wij toen om gevraagd bij de advocaat-generaal“, aldus Acda.

Hij wil verder niet op het rapport ingaan zolang het herzieningsverzoek nog niet is afgerond. “Er loopt momenteel ook nog een onderzoek naar het DNA-materiaal. Wij willen dat onderzoek afwachten voordat wij dit verder duiden.”

TNO bevestigt dat het rapport afgerond is, maar wil niets kwijt over de inhoud ervan. “Het rapport is uitgevoerd in opdracht van de advocaat-generaal, het is niet aan ons om zulke rapporten te openbaren.”

De Deventer moordzaak

In 1999 werd Jacqueline Wittenberg in haar huis in Deventer vermoord. Louwes, fiscalist en executeur-testamentair van het slachtoffer, werd tot twaalf jaar cel veroordeeld voor de moord. Zijn DNA werd gevonden op het lichaam van de vrouw. Hij heeft de moord altijd ontkend en wil eerherstel. Na een lange rechtszaak werd hij in 2000 vrijgesproken van de moord, daarna toch veroordeeld, weer vrijgesproken en opnieuw veroordeeld. Hij heeft zijn straf inmiddels uitgezeten.

Tijdens het onderzoek zouden aanwijzingen zijn gevonden dat het slachtoffer een dag later is vermoord dan aangenomen: niet op donderdag 23 september 1999, maar op vrijdag de 24ste. Belastingadviseur Louwes, die werd veroordeeld voor de moord op zijn cliënte Wittenberg, had op 24 september een “aantoonbaar alibi”, aldus advocaat Knoops toentertijd.

De Deventer moordzaak is een van de meest omstreden moordzaken van Nederland. Nog altijd zijn er twijfels over wie Wittenberg vermoord heeft. Zo hield opiniepeiler Maurice de Hond lang vol dat niet Louwes de dader was, maar een klusjesman. Die beschuldiging werd door de rechter als smaad gezien.