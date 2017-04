De Thuiskok: Amandeltaart

Santiago de Compostela, de regionale hoofdstad van Galicië, staat vooral bekend om het graf van Jakobus de Meerdere, een van de twaalf discipelen van Jezus. Maar de stad is ook de bakermat van de ‘Torta de Santiago’, een zoete amandeltaart die alleen zo mag heten als hij daadwerkelijk uit de stad komt en voor een derde deel uit amandelen bestaat. Dat gaat ons thuis niet lukken, daarom spreken wij in dit geval maar gewoon van een amandeltaart.

Vet een ronde lage taartvorm van 24 cm in met het klontje boter en bestuif hem met bloem. Verwarm de oven voor op 180 graden. Klop de eieren in een grote kom in een paar minuten luchtig met een snufje zout, de suiker, citroenrasp en kaneel. Roer het amandelmeel er goed doorheen tot je een glad beslag hebt. Schep het beslag in de vorm en strijk het glad uit. Bak de taart in het midden van de oven in 30 min. gaar en goudbruin en laat hem op een rekje geheel afkoelen.

Als je geen amandelen in huis hebt maar wel dezelfde hoeveelheid hazelnoten dan is dat een goeie gelegenheid om precies op dezelfde manier een hazelnoottaart te bakken. Gebruik dan geen citroenschil maar de schil van sinaasappel of mandarijn. Hazelnoten, die heel lekker worden als ze eerst kort in de oven worden geroosterd en afgekoeld zijn, kun je in de keukenmachine of koffiemolen fijnmalen.