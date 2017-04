Ten minste 24 doden bij busongeluk Mexico

Bij een busongeluk in het zuidwesten van Mexico zijn donderdag 24 mensen omgekomen en negen personen gewond geraakt. Dat melden de Mexicaanse autoriteiten volgens Reuters. De bus botste frontaal op een tankwagen, die in brand vloog.

Het ongeluk gebeurde in deelstaat Guerrero. De oorzaak van de botsing is vooralsnog onbekend. De bus was op weg naar de kustplaats Zihuatanejo.

De Mexicaanse president Enrique Peña Nieto heeft via Twitter zijn medeleven betuigd:

EPN Enrique Peña Nieto Mi solidaridad para los familiares de quienes perdieron la vida en el trágico accidente ocurrido en la carretera Morelia-Lázaro Cárdenas. 13 april 2017 @ 18:15 Volgen

In Mexico gebeuren vaker verkeersongelukken met bussen. Volgens veel mensen zijn de tankauto’s in het land niet veilig genoeg.